Tiroteio não teve ligação com terrorismo, diz polícia suíça

Zurique – A polícia da Suíça não encontrou nenhum motivo que apontasse que o ataque a tiros em um centro islâmico de Zurique foi provocado por um radical islâmico. Logo após o ataque, o atirador se matou, segundo a polícia.

As autoridades ainda investigam sobre o possível motivo para o crime. O suspeito tem 24 anos, é de origem gana e, em seu registro criminal, havia um roubo de bicicleta anos atrás.

“Não há indícios de qualquer tipo de conexão terrorista com um grupo radical islâmico”, disse a chefe da polícia criminal de Zurique, Christiane Lentjes Meili, sobre o tiroteio no centro islâmico. Segundo ela, nenhum vínculo com qualquer movimento de extrema-direita foi encontrado. Fonte: Associated Press.