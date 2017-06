Tiroteio em zona universitária de Orlando deixa várias vítimas

Miami – O Escritório do Xerife do Condado de Orange informou que em uma zona universitária de Orlando ocorreu um tiroteio que “deixou várias vítimas” e que o mesmo já foi “controlado”.

O tráfego foi interrompido e na zona há uma grande presença policial, de acordo com a imprensa local.

O Escritório do Xerife informou que quando tiver detalhes de ocorrido na zona, que já foi “estabilizada”, informará em entrevista coletiva.

A cidade de Orlando se prepara para lembrar na próxima segunda-feira as 49 pessoas que morreram em 12 de junho de 2016 na boate Pulse durante o ataque de Omar Mateen, um guarda de segurança de origem afegã que disse ser seguidor do Estado Islâmico, no maior massacre com arma de fogo na história recente dos EUA.