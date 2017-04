Tiroteio deixa 3 mortos na cidade californiana de Fresno

Los Angeles – Pelo menos três pessoas morreram nesta terça-feira em um tiroteio na cidade californiana de Fresno, situada 300 quilômetros ao sudeste de São Francisco, informou a imprensa local.

De acordo com as primeiras informações das autoridades, um homem abriu fogo e recarregou sua arma em várias ocasiões enquanto caminhava durante a manhã no centro de Fresno, uma cidade na qual vivem cerca de meio milhão de pessoas.

O jornal local “The Fresno Bee” assegurou que o suspeito do tiroteio foi detido após deixar vítimas mortais em três locais diferentes.

Por enquanto, as forças de segurança de Fresno não revelaram qual poderia ser o motivo por trás dos assassinatos.