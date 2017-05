Los Angeles – Uma pessoa abriu fogo nesta quarta-feira em um campus universitário nos arredores de Dallas, no Estado norte-americano do Texas, e aparentemente matou uma vítima antes de cometer suicídio, disse a polícia em um post no Twitter.

A polícia também disse que não parece haver “qualquer ameaça contínua, mas a polícia continuará a fazer buscas para deixar o campus seguro”.

Mais informações em instantes