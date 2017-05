Tillerson se reunirá com ministro russo para falar sobre a Síria

Washington – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, irá se encontrar nesta semana com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

A crise na Síria será tema do encontro entre os dois nesta quarta-feira, em Washington.

Tillerson afirmou que Washington deseja “trabalhar em algumas pequenas coisas” com Moscou.

“Se podemos encontrar espaço para algo, sentimos que podemos começar a reconstruir algum nível de confiança, porque hoje quase não há confiança entre nós”, disse Tillerson.

No mês passado, o secretário americano foi a Moscou, onde se reuniu com Lavrov e com o presidente russo, Vladimir Putin.

Ambos reconheceram publicamente o estado amargo das relações entre os dois países.