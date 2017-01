Tillerson defende “revisão total” de acordo com Irã

Washington – O indicado para o cargo de secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, disse nesta quarta-feira que recomendará uma “revisão total” do acordo nuclear com o Irã, mas não pediu a rejeição do tratado de 2015.

Nomeado pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e falando em sua sabatina de confirmação no Senado, Tillerson também disse que não é contra o acordo de comércio Parceria Transpacífico, mas disse partilhar de algumas das visões de Trump sobre se o pacto como foi negociado reflete os melhores interesses dos EUA.