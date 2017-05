Tiger Woods é detido por dirigir sob efeito de drogas ou álcool

Miami – O golfista americano Tiger Woods, ex-número 1 do mundo, foi detido nesta segunda-feira na na Jupiter Island, no sul do estado da Flórida, por dirigir sob efeito de substâncias tóxicas ou álcool.

Woods foi preso de madrugada e liberado horas depois, conforme confirmou o escritório de justiça do condado de Palm Beach, a 140 quilômetros de Miami.

Em abril, o golfista de 41 anos, vencedor de 14 Majors e de 79 títulos no PGA Tour, foi submetido à quarta cirurgia nas costas para tentar aliviar as dores que vem sentindo de forma permanente. O americano disputou um torneio pela última vez em fevereiro, em Dubai.