Theresa May condena “atroz ataque terrorista” em Manchester

Londres – A primeira-ministra do Reino Unido, a conservadora Theresa May, condenou nesta terça-feira (data local) o “atroz ataque terrorista” que deixou pelo menos 19 mortos e 50 feridos em Manchester, no norte da Inglaterra.

A chefe do governo britânico expressou a sua solidariedade para as vítimas e as famílias dos afetados e confirmou que a polícia está tratando o incidente como um atentado.

“Estamos trabalhando para estabelecer todos os detalhes”, disse May, depois que uma explosão semeou pânico ao final de um show da cantora americana Ariana Grande na Manchester Arena.