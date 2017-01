Theresa May ativará Brexit em 9 de março, afirma o “The Times”

Londres – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, ativará o “Brexit“, a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), no próximo dia 9 de março, coincidindo com a cúpula europeia de Malta, afirma nesta terça-feira o jornal “The Times”.

Theresa pretende que a legislação que aprove a invocação do artigo 50 do Tratado de Lisboa, responsável por iniciar as negociações formais sobre a saída de um país comunitário da UE, esteja aprovada pelo parlamento no dia 7 de março, acrescenta o jornal.

A primeira-ministra tinha indicado até agora que ativará o processo antes do final de março, mas ontem, segundo o jornal, o governo comunicou à Câmara dos Lordes (alta) esperar que o projeto de lei fique aprovado para o dia 7 de março.

Os deputados britânicos começam a debater hoje na Câmara dos Comuns o projeto de lei que autorize a invocação do decisivo artigo, depois que a Justiça britânica opinou na semana passada que o governo necessita da permissão parlamentar para comunicar o “Brexit”.

Assim, os comuns debaterão o projeto hoje e amanhã, e depois terá uma primeira votação.

Em seguida, o projeto entrará na fase de comitês, o que permitirá aos partidos de oposição fazer alterações ao texto legislativo, e espera-se que a Câmara dos Comuns dê seu sinal verde no dia 9 de fevereiro, após o qual entrará – possivelmente no dia 20 de fevereiro após uma semana de recesso parlamentar – na Câmara de Lordes.

No entanto, este calendário pode ser alterado se os lordes fizerem mudanças no projeto.

O “The Times” afirma que os líderes dos ainda 28 membros da UE ser reunirão no dia 9 de março, em Malta, o que lhe dará a Theresa May a oportunidade de comunicar a ativação do artigo 50.

Uma vez iniciadas as negociações formais, espera-se que o Reino Unido esteja fora da UE em 2019.