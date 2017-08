Texas se prepara para “inundações catastróficas” com furacão

Miami – Os meteorologistas do Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos alertaram nesta sexta-feira sobre as possíveis “inundações catastróficas” que o ciclone Harvey pode causar depois que chegar esta noite ou na madrugada do sábado na costa central do Texas.

Como furacão de categoria 2, Harvey mantém fortes ventos sustentados de 175 km/h e está a ponto de se converter em um furacão de categoria maior.

Os meteorologistas do NHC preveem inundações “devastadoras” com risco mortal provocado pelas fortes chuvas e maré causada por ciclones.

De fato, a parte externa da tempestade já chegou à costa central e baixa do Texas e as autoridades de Corpus Christi já recomendaram aos seus cidadãos a evacuação da cidade.

Harvey pode produzir acúmulos de chuva entre 38 e 63 centímetros e isoladas de até 89 centímetros na costa do Texas até a próxima quarta-feira.

Estes avisos afetam 1,4 milhão de pessoas que vivem na costa sul do Golfo do México no Texas, enquanto que outros 12 milhões estão sob aviso de ventos de tempestade tropical, incluindo as populosas cidades de San Antonio e Houston.