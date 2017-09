As “palavras e ações da Coreia do Norte continuam a ser muito hostis e perigosas para os Estados Unidos”, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, no Twitter, em sua primeira reação após Pyongyang realizar seu sexto e mais potente teste nuclear neste domingo (3).

“A Coreia do Norte é uma nação desonesta que está se tornando uma grande ameaça e constrangimento para a China, que está tentando ajudar, mas com pouco sucesso”, disse Trump em uma segunda publicação na rede social.