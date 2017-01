Terremoto no Chile chega com 5,2 graus no sul do Peru

Lima – Um terremoto com epicentro nos arredores da cidade de Pisagua, no Chile, foi sentido com magnitude de 5,2 graus na escala Richter na região peruana de Tacna, informou o Instituto Geofísico do Peru (IGP) nesta terça-feira.

As autoridades da Defesa Civil não reportaram vítimas ou danos materiais. De acordo com o boletim do IGP, o tremor ocorreu às 8h41 (hora local; 11h41 em Brasília) e teve epicentro 215 quilômetros ao sul de Tacna, com profundidade de 20 quilômetros.

De acordo com o boletim, o tremor alcançou em Tacna uma intensidade na escala de Mercalli de grau 3 e de 2 no porto de Ilo.

O Centro Sismológico da Universidad de Chile informou que o tremor registrou 5,1 graus na escala Richter e atingiu nesta terça-feira parte das regiões de Arica e Parinacota, Tarapacá e Antofagasta, no norte chileno, sem causar vítimas ou danos.

O Peru está situado no denominado círculo de fogo do Pacífico, uma região onde é registrada aproximadamente 85% da atividade sísmica mundial.