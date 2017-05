Terremoto deixa 8 mortos e 23 feridos no noroeste da China

China – Pelo menos oito pessoas morreram e 23 ficaram feridas após um terremoto de 5,5 graus de magnitude que atingiu a madrugada desta quinta-feira (data local), o Condado de Taxkorgan, na região autônoma de Xinjiang, no noroeste da China, de acordo com informações da agência oficial de notícias “Xinhua”.

O tremor, de uma profundidade de 8 quilômetros, ocorreu às 5h58 (hora local) e seu epicentro foi localizado na parte sudeste do planalto de Pamir.

Milhares de policiais e militares foram mandados para a região com o objetivo de socorrer os mais de 12 mil afetados.

Um total de 9,2 mil pessoas foram levadas para lugares seguros, enquanto os feridos foram hospitalizados.

Segundo explicações do chefe do Partido Comunista do condado, Wang Fuyou, foi um terremoto seguido por 82 réplicas.

A região de Quzgun, de 449 habitantes, foi a mais afetada, com o desabamento de mais de 1,5 mil casas e cerca de 1 mil cabeças de gado morreram ou ficaram feridas. Equipes de resgate procuram por possíveis pessoas que estejam sob os escombros.

A companhia de fornecimento de energia elétrica do condado disse que o sistema está funcionando normalmente, da mesma forma que o fornecimento de água e telecomunicação.

O Condado de Taxkorgan está localizado a cerca de 1.250 quilômetros de Urumqi, capital da região de Xinjiang, vizinha do Paquistão, Afeganistão e Tajiquistão.