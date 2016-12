Terremoto de magnitude 6,5 graus atinge a Indonésia

Bangcoc – Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu, nesta quarta-feira, as ilhas Barat Daya, no leste da Indonésia, sem que as autoridades informassem inicialmente de vítimas ou alerta de tsunami.

O hipocentro do terremoto foi localizado a 158 quilômetros sob o leito do mar de Banda, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que registra a atividade sísmica no mundo todo.

O mesmo órgão situou o epicentro a 278 quilômetros de Díli, capital do Timor-Leste, e a 372 de Atambua, na província de Sonda Oriental.

No dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto em águas indonésias formou um tsunami que levou destruição a diversos países banhados pelo Oceano Índico, causando mais de 226 mil mortes.

A Indonésia fica no chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica sacudida por cerca de 7 mil tremores por ano.