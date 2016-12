Terremoto de magnitude 6,3 atinge Japão; não há alerta de tsunami

Tóquio – Um terremoto de 6,3 graus na escala Ritcher atingiu nesta quarta-feira o centro e o nordeste da ilha japonesa de Honshu, a maior do arquipélago, sem que as autoridades emitissem alerta de tsunami ou informassem sobre danos importantes.

O terremoto aconteceu às 21h38 (hora local; 10h38 em Brasília) e teve hipocentro a 10 quilômetros de profundidade na região de Ibaraki (centro), a cerca de 120 quilômetros de Tóquio, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O tremor alcançou em Ibaraki o nível 6 inferior na escala sísmica japonesa fechada de 7 graus, que se baseia mais nas regiões afetadas do que na intensidade do tremor. Nem as autoridades nem a JMA informaram sobre danos estruturais ou feridos em estado grave.

As usinas nucleares de Fukushima, que protagonizaram o pior acidente nuclear em anos após serem atingidas pelo terremoto e pelo tsunami que arrasaram o nordeste japonês em 2011, não sofreram problemas, informou a emissora de pública “NHK”.

O terremoto também foi sentido com força na capital japonesa, onde alcançou o nível 3 da escala japonesa, e nas vizinhas Chiba e Saitama, onde registraram o nível 4.