Terremoto de magnitude 6,1 atinge mar no sudoeste de Fiji

Bangcoc – Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu neste sábado o mar no sudoeste de Fiji, no Pacífico sul, sem que as autoridades tenham informado inicialmente sobre alerta de tsunami ou vítimas.

O hipocentro do terremoto foi localizado a 10 quilômetros de profundidade e a 152 quilômetros da cidade de Nadi, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que registra a atividade sísmica em todo mundo.

Esta região do Pacífico sofre habitualmente terremotos de magnitude superior aos cinco graus.

A conhecida como Cuenca Norte de Lau, situada entre Fiji, Samoa e Tonga, no Pacífico Sul, conta com dezenas de vulcões submarinos ativos localizados entre 1 mil e 1,5 metros de profundidade sob as águas.