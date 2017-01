Terremoto de magnitude 6 atinge o mar ao sudeste de Fiji

Bangcoc – Um terremoto de magnitude 6,0 na escala aberta de Richter sacudiu nesta segunda-feira o mar ao sudeste de Fiji, no Pacífico Sul, sem que tenha sido emitido um alerta pela formação de um tsunami.

O hipocentro do terremoto foi localizado a 549 quilômetros de profundidade e a 579 quilômetros ao sul de Suva, a capital de Fiji, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês), que monitora a atividade sísmica no mundo todo.

Esta região do Pacífico sofre habitualmente terremotos de magnitude superior a cinco.

A conhecida como Bacia Norte de Lau, situada entre Fiji, Samoa e Tonga, no Pacífico Sul, conta com dezenas de vulcões submarinos ativos localizados a entre 1.000 e 1.500 metros de profundidade sob as águas.