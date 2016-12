Terremoto de magnitude 4,6 atinge o norte de Honduras

Tegucigalpa – Um tremor de magnitude 4,6 na escala Richter foi registrado nesta sexta-feira no norte de Honduras, sem causar danos pessoais e materiais, informou uma fonte oficial do país centro-americano.

O sismo foi registrado por volta das 5h22 locais (9h22 de Brasília) na faixa litorânea entre Honduras, Belize e Guatemala, disse aos jornalistas Alex Estévez, titular da Comissão Permanente de Contingências (Copeco) em San Pedro Sula, no norte hondurenho.

Segundo as autoridades da Copeco, o tremor teve seu epicentro a dez quilômetros de profundidade e não estão descartadas réplicas menores no transcurso do dia, pois a região do tremor é de grande atividade sísmica.