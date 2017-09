Terremoto de 7,1 graus castiga Cidade do México; veja imagens

São Paulo – Um forte terremoto atingiu novamente o México na tarde desta terça-feira (19). O tremor de magnitude 7,1 na escala Richter foi sentido com força na capital, Cidade do México.

De acordo com os primeiros relatórios do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto ocorreu no Estado de Puebla, a uma profundidade de 51 km.

Até o momento, não há dados consolidados sobre o número de mortos ou feridos. Mídias locais falam em ao menos cinco vítimas fatais.

As primeiras imagens a surgirem nas redes sociais revelam cenário de pânico e destruição, com focos de incêndio, em partes da cidade. O aeroporto da capital foi fechado para pousos e decolagens.

Milhares de pessoas fugiram dos prédios de escritórios e se juntaram nas ruas para se proteger.

TODO nuestro APOYO y FUERZA para nuestros hermanos afectados x el sismo hace unos minutos en los distintos estados del país 🙏 #FuerzaMexico pic.twitter.com/mb0F5ETfWx — FC BAYERN MEXICO (@FCBAYERNMEXICO) September 19, 2017

Ciudadanos ayudan a sacar gente de los escombros, tras el #sismo en Ciudad de México.#TenemosSismo #PrayForMexico 🇲🇽 pic.twitter.com/oeuBJREAcO — Oscar Augusto (@_OscarAugusto) September 19, 2017

Momentos en que cae un edifico en la Ciudad de México, tras el fuerte sismo de 7.1 escala de Richter pic.twitter.com/RDMKNeQqkJ — El Universal Oaxaca (@ElUniversalOax) September 19, 2017

#sismo Centro de Cuernavaca (reportan personas en el interior). pic.twitter.com/NOdt67FgjP — El Heraldo de México (@elheraldo_mx) September 19, 2017

¿Y aún hay gente que cree que algo no anda mal en el mundo? Esto fue en Ciudad de México hace unos minutos, momento de reflexionar #Sismo. pic.twitter.com/AsaCC2hGaA — David Rozo. (@Imparcial___) September 19, 2017

: Video del sismo ocurrido hace unos momentos, ese es el piso 38 de la Torre Reforma de Ciudad de México #Temblor pic.twitter.com/q7b9zFvdMm" — Carlos Souquet (@CarlosSouquet) September 19, 2017

O terremoto ocorreu 32 anos após a catástrofe de 19 de setembro de 1985, que abalou a capital mexicana, matando 10 mil pessoas.

Na manhã desta terça, toda a cidade realizou treinos de preparação no aniversário da tragédia, um tremor de magnitude 8,1, que devastou grande parte da capital mexicana.

O presidente Enrique Peña Nieto esteva em Oxaca devido ao terremoto no último dia 8 de setembro, que deixou mais de 90 mortes, e relatou em sua conta no Twitter que convocou o Comitê Nacional de Emergência para avaliar a situação.

He convocado al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones. El PlanMX ha sido activado. — Enrique Peña Nieto (@EPN) September 19, 2017

Grande parte da Cidade do México é construída sobre uma região de vale que abrigava vários lagos no passado e o solo é conhecido por amplificar os efeitos dos terremotos, mesmo que a centenas de quilômetros de distância.