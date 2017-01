Terremoto de 5,1 graus atinge regiões do norte do Chile

Santiago do Chile – Um tremor de 5,1 graus de magnitude sacudiu nesta terça-feira parte das regiões de Arica y Parinacota, Tarapacá e Antofagasta, no norte do Chile, sem causar vítimas ou danos visíveis, asseguraram as autoridades.

O terremoto ocorreu às 10h41 (horário local, 11h41 de Brasília) e seu epicentro se localizou no oceano Pacífico, 43 quilômetros ao sudoeste de Pisagua e a cerca de 1.980 quilômetros de Santiago, informou o Centro Sismológico da Universidad de Chile.

O hipocentro do tremor esteve a uma profundidade de 55,8 quilômetros, segundo detalhou esse organismo.

O Escritório Nacional de Emergência (Onemi) indicou que na região de Tarapacá o sismo foi sentindo com intensidade de grau V da escala internacional de Mercalli, que vai do I ao XII, nas localidades de Pisagua e Pica.

Na região de Arica e Parinacota, o movimento telúrico teve uma intensidade de grau IV em Cuya e Codpa.