Terremoto de 5 graus atinge litoral do estado mexicano de Oaxaca

Cidade do México – Um terremoto de 5 graus de magnitude sacudiu nesta quarta-feira o litoral do estado de Oaxaca, no sul do México, informou o Serviço Sismológico Nacional, sem que até o momento haja relatórios de danos ou vítimas.

O tremor aconteceu às 18h58 (horário local, 20h58 de Brasília) a uma profundidade de 10 quilômetros, indicou o Serviço Sismológico em seu site.

Por outro lado, o órgão afirmou que até agora se registraram 115 réplicas (a maior com magnitude de 5,2) do sismo ocorrido na madrugada de hoje na fronteira entre México e Guatemala.

As autoridades mexicanas informaram hoje que o sismo de magnitude 6,6 na escala de Ricther acontecido nesta madrugada na fronteira com a Guatemala causou ferimentos em uma menina e danos em dezenas de moradias e instalações.

Por sua vez, os serviços de emergência elevaram a cinco o número de mortes causadas na Guatemala pelo tremor que sacudiu vários pontos do país, provocando danos materiais e desabamentos.