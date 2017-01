Terremoto de 4,1 graus atinge província da Itália

Um terremoto de 4,1 graus na escala Richter foi registrado na província de Perugia, na Itália, na madrugada de hoje (2), anunciou o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV). As informações são da agência de notícias Ansa.

Segundo especialistas, foram 12 réplicas até às 11h (8h no horário de Brasília), com magnitude máxima de 2,5 graus. As cidades mais próximas ao epicentro são Campello Sul Clitunno, Castel Ritaldi, Spoleto e Trevi. O INGV informou que a área atingida “é caracterizada por uma periculosidade sísmica elevada”.

Ainda de acordo com os cientistas, o abalo sísmico de hoje ocorreu em uma área perto da que foi duramente castigada no dia 24 de agosto de 2016, onde ficam as províncias de Rieti, Áquila e Macerata, em um terremoto que deixou quase 300 mortos na área central do território.

Apesar da intensidade moderada do tremor, alguns danos a prédios e residências foram registrados em Spoleto, como a queda parcial de um teto de uma casa e a queda de diversas chaminés.