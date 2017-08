Terremoto de 4,1 graus atinge Panamá sem provocar vítimas

Cidade do Panamá – Um terremoto de 4,1 graus de magnitude na escala aberta de Richter sacudiu nesta quinta-feira o Panamá, sem deixar vítimas ou danos materiais, informou o Sistema Nacional de Proteção Civil (Sinaproc).

“Relatório do Serviço Geológico dos Estados Unidos indica que o sismo foi de 4,1. Não há reporte de danos”, informou em sua conta do Twitter o diretor do Sinaproc, José Donderis.

De acordo com os dados americanos reproduzidos pelo organismo de socorro panamenho, o tremor aconteceu às 19h43 (horário local, 21h43 de Brasília), com epicentro 29 quilômetros ao leste de Portobelo, na província caribenha de Colón, e a uma profundidade de 44 quilômetros.

Por sua vez, o Instituto de Geociências da Universidade do Panamá informou através da sua conta no Twitter que o tremor foi de magnitude 4,5 e que não tinham sido registradas réplicas.