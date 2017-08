Terremoto causa 2 mortes e deixa 2 crianças soterradas na Itália

Roma – Um terremoto de magnitude 4 na escala Richter, que sacudiu às 20h57 locais (15h57 GMT) de segunda-feira a ilha de Ischia, no sul da Itália, causou a morte de duas mulheres, enquanto as equipes de resgate tentam socorrer duas crianças que estão presas sob os escombros de uma casa.

O epicentro do tremor foi situado na localidade de Casamicciola, no norte da ilha, e foram registrados numerosos danos em casas e hotéis.

Os trabalhos de resgate se concentraram durante toda a noite em uma casa de dois andares onde tinham ficado presos um pai com seus três filhos.

O homem foi o primeiro a ser resgatado e às 4h da madrugada (horário local) um bebê de sete meses foi salvo.

Os bombeiros continuam escavando para salvar os outros dois menores, de sete e cinco anos, Ciro e Mattia, com os quais mantém comunicação.

Os mortos são uma idosa que foi atingida por destroços que caíram da igreja em Casamicciola e uma mulher que foi localizada sem vida entre os escombros de sua casa.

Como medida de precaução, o hospital Rizzoli, na localidade de Lacco Ameno, também ao norte da ilha, foi evacuado depois que foram detectadas fendas no edifício, segundo informou o prefeito, Giacomo Pascale, citado pelo jornal “Corriere della Sera”.

Durante a noite, no entanto, o hospital foi reaberto, com exceção do terceiro andar.

Moradores e turistas passaram a noite ao relento e muitos visitantes começaram a deixar a ilha, aproveitando a saída dos primeiros barcos.

Ischia tem origem vulcânica e é um dos destinos turísticos mais populares do Golfo de Nápoles. A ilha já sofreu um forte terremoto em 1883, no qual morreram mais de 2.000 pessoas.

A ilha conta com uma população habitual de 20 mil habitantes, que aumenta consideravelmente no período de férias.