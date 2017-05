Terminal de aeroporto de Berlim é esvaziado por incidente com gás

Berlim – Um terminal do aeroporto Schoenefeld, em Berlim, foi esvaziado devido a um suposto incidente com gás lacrimogêneo, mas ninguém ficou ferido, informou a operadora do aeroporto nesta terça-feira.

“O Terminal D foi desocupado devido a suposta presença de gás lacrimogêneo. O Corpo de Bombeiros está ventilando o prédio”, informou a operadora do aeroporto de Berlim no Twitter, acrescentando pouco depois que o terminal fora reaberto e que nenhum voo foi cancelado, embora haja a possibilidade de atrasos.

O aeroporto de Schoenefeld fica ao sudoeste de Berlim e é principalmente alimentado por operadoras de baixo custo como a easyJet e a Ryanair. O aeroporto é o segundo maior da cidade depois do Tegel.

No início desse ano, passageiros no aeroporto de Hamburgo foram afetados após uma substância corrosiva vazar pelo sistema de ar condicionado.