Tempestades e neve avançam para oeste dos EUA

Fortes tempestades carregando pesadas chuvas e neve vão cair sobre o oeste dos Estados Unidos nesta terça-feira, um dia após milhares de pessoas terem deixado suas casas para escapar de inundações, disseram meteorologistas.

Chuvas pesadas castigarão o norte da Califórnia, e uma nevasca será vista nas montanhas de Sierra Nevada na quarta-feira, ampliando a ameaça de inundação, informou o Serviço Climático Nacional dos EUA.

As tempestades são parte de um sistema climático que tem inundado uma vasta área que se estende do Havaí até Califórnia e Nevada, regiões que anteriormente vinham sofrendo com as secas.

Ao norte de San Francisco, o rio Russian, no condado de Sonoma, inundou na segunda-feira, forçando a saída de mais de 3.000 residentes, segundo autoridades.

Em Nevada, moradores de cerca de 400 casas em Reno receberam ordens para que deixassem seus lares à medidas que as chuvas enchiam o rio Truckee, que passa pela cidade, disse um representante do condado.

Uma mulher morreu após ser atingida por uma árvore que caiu na região de San Francisco, segundo relatos de autoridades e da imprensa.

Os vinhedos do Vale de Napa, na Califórnia, conseguiram ficar incólumes e a chuva deve reabastecer os reservatórios de água após cinco anos de secas, disse Patsy McGaughy, porta-voz local.

A Califórnia continua sendo um Estado de seca, considerando que água ainda é escassa no sul do Estado.