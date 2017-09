Tempestade tropical Norma causará chuvas em 5 estados do México

Cidade do México – A tempestade tropical Norma está a 270 quilômetros da península da Baixa Califórnia e causará tempestades pontuais em cinco estados do noroeste do México, informou nesta segunda-feira o Serviço Meteorológico Nacional (SMN).

“Norma se desloca para o noroeste, favorecendo chuvas em Baixa Califórnia do Sul, Sonora, Sinaloa, Nayarit e Jalisco”, indicou o SMN em seu último relatório.

A tempestade avança a 7 quilômetros por hora em direção ao noroeste e registra ventos máximos sustentados de 85 quilômetros por hora e sequências de 100 quilômetros por hora.

O fenômeno se formou na última quinta-feira no Pacífico, alcançou a categoria de furacão na sexta-feira e regrediu para tempestade tropical um dia depois.

Ainda assim, o SMN pediu aos cidadãos que tomem precauções e sigam as indicações da Proteção Civil, que e acompanha Norma de perto e até agora não decretou nenhum alerta, mas nas últimas horas avisou que, após perder força, a tempestade não representa um grande perigo para a Baixa Califórnia do Sul, onde no início do mês o furacão Lidia causou sete mortos.

Muito longe do território e sem afetar o país, avança o furacão Otis, o 15º ciclone tropical desta temporada no Pacífico mexicano.

Nas últimas horas, este ciclone alcançou a categoria 3 na escala Saffir-Simpson e, segundo o prognóstico do SMN, em nenhum momento se aproximará da costa mexicana.