Tempestade “Lidia” deixa 3 mortos em sua passagem pelo México

Cidade do México – A tempestade tropical “Lidia” causou a morte de pelo menos três pessoas, entre elas um menor de idade, no seu percurso pela península de Baja California, no noroeste do México, informaram nesta sexta-feira fontes oficiais.

“Oficialmente, temos uma menina de dois anos e dois adultos que perderam a vida ontem ao cruzar um trecho de rio”, disse à emissora “Milenio Televisión” o coordenador nacional de Defesa Civil, Luis Felipe Puente, que indicou que esta tarde visitará a região.

Além destas vítimas fatais, “Lidia” causou nas últimas horas inundações, danos em infraestruturas e deixou centenas de pessoas evacuadas.

O ciclone se encontra em terra 65 quilômetros ao leste de Puerto Cortés e 115 quilômetros ao leste de Cabo San Lázaro, ambas localidades em Baja California Sur, detalhou hoje o Serviço Meteorológico Nacional (SMN).

A tempestade avança para o noroeste a 15 quilômetros por hora, acompanhada de ventos máximos sustentados de 95 quilômetros por hora e sequências de 110.

A Defesa Civil mantém em alerta vermelho (perigo máximo) os estados de Baja California Sur e Sinaloa, e em laranja (perigo alto) o sul de Baja California e Sonora.

O balneário turístico de Los Cabos também recebeu esta quinta-feira os embates de “Lidia”, acumulando até 446 milímetros de água. As precipitações causaram fortes inundações, bem como a queda de duas pontes e a derrubada de uma casa, segundo relataram meios de comunicação locais.

O 12º ciclone da temporada no Pacífico também provocou a suspensão de 81 voos, a paralisação do aeroporto e a declaração de emergência em cinco municípios do estado.

A força no leito dos riachos também levou vários veículos e o Conselho Estatal de Defesa Civil contabiliza mais de 1.000 pessoas em albergues.

A chuva chegou também até os estados de Sinaloa, Sonora e Colima, que suspenderam aulas, ainda que, por enquanto, não tenham sido registrados danos.