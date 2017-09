Tempestade José se transforma novamente em furacão no Atlântico

Miami – A tempestade José se transformou novamente em furacão com ventos máximos sustentados de 120 quilômetros por hora no Atlântico, sem representar ameaça para zonas povoadas, informou nesta sexta-feira o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

O NHC prevê uma intensificação de José no sábado, com um possível enfraquecimento a partir de domingo.

O furacão estava a 1.025 quilômetros ao sudeste de Cabo Hatteras, na Carolina do Norte (EUA), e a 785 quilômetros ao sudoeste das ilhas Bermudas, segundo o último boletim do NHC.

O ciclone avança em direção ao noroeste com uma velocidade de translação de 17 quilômetros por hora e se espera que este movimento continue hoje, com uma mudança na rota em direção ao noroeste na tarde de sábado, e ao norte no domingo.

José, que chegou a ser furacão de categoria 4, tinha regredido nesta quinta-feira a tempestade tropical em sua rota rumo ao oeste do Atlântico, entre as Bahamas e as ilhas Bermudas.