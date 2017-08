Tempestade Harvey atinge novamente território dos EUA

Houston – A tempestade tropical Harvey atingiu novamente o continente dos Estados Unidos nesta quarta-feira em uma área perto da fronteira entre os Estados do Texas e de Louisiana, aumentando o volume de chuvas após um recorde de precipitações que causou enchentes catastróficas e paralisou a cidade de Houston.

A tempestade, que chegou na sexta-feira como o furacão mais forte a atingir o Texas em mais de 50 anos, deixou ao menos 17 mortos e forçou dezenas de milhares de pessoas a deixarem suas casas inundadas.

O prejuízo foi estimado em dezenas de bilhões de dólares, fazendo da tempestade um dos desastres naturais mais custosos da história dos Estados Unidos.

Entretanto, há previsão de alívio para Houston, a quarta cidade mais populosa dos EUA. Meteorologistas disseram que os cinco dias de chuvas torrenciais podem chegar ao fim à medida que a tempestade ganha velocidade e deixa a região do Golfo do México no final desta quarta-feira.