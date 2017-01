Tempestade de gelo castiga região central dos EUA

Chicago – Uma tempestade de inverno atingiu uma grande faixa territorial no centro dos Estados Unidos no domingo, com gelo e chuva congelada, criando más condições nas estradas que resultaram em pelo menos cinco mortes no trânsito e deixando milhares de pessoas sem energia.

Alertas de tempestades de gelo e de clima severo de inverno foram emitidos para regiões de 10 Estados, indo do Novo México até Wisconsin, de acordo com o Serviço Climático Nacional dos EUA.

Oklahoma, Kansas e Missouri foram particularmente castigados. O serviço climático também emitiu um alerta de perigo de tornado para grandes partes do Texas.

A partir desta segunda-feira, as temperaturas devem começar a subir em grandes partes da região afetada, disse Chris Jakub, meteorologista do Serviço Climático Nacional em Wichita, Kansas.

“Quando temos significativa chuva congelada e gelo nas Planícies Centrais, isso geralmente é um evento de dois ou três dias”, afirmou Jakub.

Pelo menos três pessoas morreram em acidentes de trânsito em Missouri por conta das condições climáticas, segundo autoridades locais. Houve uma fatalidade relacionada ao clima em Kansas e outra em Oklahoma, segundo a imprensa local.