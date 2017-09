Taiwan está em alerta diante da chegada de tufão Talim

Taipé – Taiwan se prepara, nesta terça-feira, para a chegada do tufão Talim, que segundo as atuais previsões passará perto do norte da ilha, com uma enorme fila para comprar alimentos frescos.

O Centro Meteorológico Central da ilha emitiu um alerta marítimo e anunciou que Talim começará a afetar Taiwan com fortes ventos e chuvas amanhã, e durante à noite, seu núcleo passará perto de uma povoada parte da ilha.

O primeiro-ministro, Lai Ching-te, convocou uma reunião especial do Governo e ativou um centro de resposta de emergências em cooperação com as autoridades locais.

Os mercados estão hoje cheios, com filas longas, onde a população local busca comprar produtos antes da chegada do Talim, temendo que a tempestade destrua colheitas e dispare o preço das frutas e verduras.

“Eles já dobraram e ainda não há nem uma brisa do tufão”, disse à Agência Efe, uma dona de casa em uma fila em frente a uma loja de legumes em Taipé.

Os danos de Talim na ilha dependerão da sua atual trajetória, mas diante de experiências passadas, tem medo de interrupções do fornecimento de energia elétrica a centenas de milhares de usuários e não está descartada inundações e deslizamentos de terra e rochas.

O governo já iniciou as evacuações dos moradores de áreas com irrigação com inundação ou deslizamentos de terra, e segue monitorando as alturas das águas de rios e pântanos.

O Talim, ontem passou de tempestade tropical para tufão, ainda está a cerca de mil quilômetros ao leste de Taiwan e se move para a ilha a cerca de 31km/h, com ventos sustentados de 120km/h, disse o Escritório Meteorológico Central de Taiwan.

Os tufões do Pacífico castigam Taiwan anualmente, causando não apenas fortes perdas na agricultura e infraestrutura, mas também vítimas, especialmente o tufão Morakot que causou a morte de aproximadamente 700 pessoas, em 2009. EFE