Suspeitos de planejar ataque em eleição são presos na França

Paris – Dois homens foram presos em Marselha, no sul da França, por suspeita de planejar um ataque durante a eleição presidencial que acontecerá no próximo domingo, informaram fontes policiais e judiciais nesta terça-feira.

A polícia já estava atrás da dupla desde o final da semana passada e os dois homens foram presos com alguns minutos de diferença no porto da cidade francesa, segundo fonte da polícia.

A fonte acrescentou que um deles havia se convertido a uma vertente radical do islã.

A França vai às urnas para escolher um novo presidente no dia 23 de abril, com segundo turno planejado para o dia 7 de maio. Mais de 230 pessoas morreram em ataques militantes islâmicos no país durante os últimos dois anos.