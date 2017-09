Londres – Um jovem de 18 anos foi preso neste sábado, em Dover, no sudeste da Inglaterra, suspeito de ligação com o atentado de ontem na estação de metrô Parsons Green, em Londres, segundo informações da polícia do Reino Unido.

O suspeito, detido nesta manhã na área portuária de Dover, será levado para uma delegacia de Londres para ser interrogado.