Surfista é resgatado após 32 horas perdido no mar

São Paulo – Um homem de 22 anos foi resgatado na costa da Irlanda do Norte após passar 32 horas à deriva, informou a agência de notícias Reuters. Segundo autoridades, Matthew Bryce teve “muita sorte” de ter sobrevivido por tantas horas no mar.

Segundo a agência, o surfista de Glasgow (Escócia) desapareceu após sair para surfar no domingo de manhã (30 de abril) em uma praia próxima da cidade de Campbeltown, que fica a pouco mais de 223 quilômetros de Glasgow, na costa oeste do país. A última vez que havia sido visto naquele dia foi às 09h30 (horário local).

As buscas se iniciaram ainda no domingo, explicou o jornal The Guardian, mas foram concluídas pela guarda costeira de Belfast, capital da Irlanda do Norte, na noite de segunda, 19h (hora local), quando Bryce foi avistado em cima de sua prancha, entre a costa da Escócia e a região de Antrim, território norte-irlandês.

Embora estivesse usando acessórios específicos para a atividade, o jovem sofria de hipotermia. “Ele vestia uma roupa de neoprene muito grossa e isso deve tê-lo ajudado a sobreviver todo esse tempo no mar”, disse um dos oficiais envolvidos no resgate do surfista. Bryce agora se recupera em um hospital de Belfast e passa bem.

Um vídeo da guarda costeira norte-irlandesa, divulgado pelo jornal The Belfast Telegraph, mostra o momento do resgate do surfista. Veja abaixo.