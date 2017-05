Surfista é resgatado após 30 horas no mar na costa da Escócia

Londres – Um surfista que estava desaparecido foi encontrado a mais de 20 quilômetros de terra firme na costa da Escócia após passar mais de 30 horas na água, informou a guarda costeira britânica.

O homem, identificado pela BBC como Matthew Bryce, de 22 anos, de Glasgow, foi declarado desaparecido após ir surfar na manhã de domingo em uma praia nas redondezas de Campbeltown, na costa oeste da Escócia, desencadeando uma grande operação de busca.

Ele foi localizado na noite de segunda-feira, ainda com sua prancha de surfe, após ser avistado por um helicóptero de resgate, de acordo com a guarda costeira.

“A esperança de encontrar o surfista são e salvo após um período tão longo na água e com a aproximação do entardecer estava desaparecendo, e nós estávamos seriamente preocupados”, disse Dawn Petrie, do Centro de Operações da Guarda Costeira de Belfast, na Irlanda do Norte, que coordenou a busca.

“Ele estava equipado com todas as peças de roupa corretas, incluindo um traje grosso de neoprene e isso deve ter o ajudado a sobreviver por tanto tempo no mar. Ele está hipotérmico, mas consciente e foi enviado para um hospital em Belfast”.