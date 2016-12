Suposto contato de autor de atentado é detido em Berlim

Berlim – A polícia da Alemanha deteve nesta quarta-feira um cidadão tunisiano suspeito de ter mantido contato com o suposto autor do atentado contra uma feira de rua natalina em Berlim, Anis Amri, no dia 19 de dezembro, no qual morreram 12 pessoas, informou hoje a Procuradoria Federal do país europeu.

Os pesquisadores chegaram a este suspeito, de 40 anos, após descobrirem seu número de telefone no celular de Amri, que a polícia encontrou no caminhão que o terrorista utilizou para investir contra as pessoas que estavam no mercado de rua.

“As investigações posteriores idicaram que ele poderia estar envolvido no ataque”, afirmou a Procuradoria Federal.

Além disso, as forças de segurança alemãs seguem investigando o histórico de Amri no país. O tunisiano chegou à Alemanha em julho de 2015, solicitou asilo e depois viveu entre os estados federados de Berlim e Renânia do Norte-Vestfália.

Um porta-voz do Ministério da Justiça alemão reconheceu hoje que as autoridades estão tentando comprovar se o suposto terrorista residiu temporariamente em Karlsruhe, no centro do país, como publicou hoje o jornal “Badische Neuste Nachrichten”.

Amri foi morto quatro dias depois do atentado pela polícia italiana em Milão, em um troca de tiros com os agentes após abordagem dos mesmos em um controle de rotina.

Segundo as informações disponíveis, o suposto autor do atentado passou por Holanda e França antes de chegar à Itália.