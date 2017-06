Suposto autor de ataque em Virgínia ameaçou Trump no Facebook

Alexandria – O suposto autor do ataque a tiros desta quarta-feira em Alexandria (Virgínia), perto de Washington, a capital dos Estados Unidos, onde ficaram feridas pelo menos cinco pessoas, entre elas o congressista Steve Scalise, foi identificado como James T. Hodgkinson, de 66 anos, de acordo com a imprensa americana, que citou fontes policiais.

Hodgkinson, morador de Belleville, no estado de Illinois, sofreu ferimentos e está sendo tratado em um hospital próximo do local do ataque.

Em seu perfil no Facebook, o suspeito acusa o presidente dos EUA, Donald Trump, de ser “um traidor” e enfatiza que “é hora de destruir Trump e companhia”, além de expressar seu apoio ao senador Bernie Sanders, que disputou a candidatura presidencial democrata com Hillary Clinton em 2016.