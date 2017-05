Suposta divulgação de segredos por Trump é “nonsense”, diz Rússia

O porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, afirmou nesta terça-feira que a questão da suposta divulgação por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de segredos do Estado à Rússia não merece ser confirmada ou negada, classificando-a de “nonsense”.

“Para nós, isso não é uma questão, é nonsense”, disse Peskov quando questionado sobre os relatos divulgados pelo Washington Post de que Trump compartilhou informações altamente classificadas durante um encontro na semana passada com o ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov. “Não é uma questão que merece ser confirmada ou negada”, acrescentou Peskov.