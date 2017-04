Suécia não vai se dobrar por “assassinos abomináveis”, diz premiê

Copenhague – O primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, disse que seu país não se vai dobrar diante de “assassinos abomináveis” em referência ao atropelamento de várias pessoas por um caminhão nesta sexta-feira no centro de Estocolmo, no qual quatro morreram e 12 ficaram feridas.

“Hoje, fomos vítimas de um terrível ataque no coração da nossa capital. Sabemos que há quatro mortos, vários feridos e todo um país unido na dor, na revolta e na determinação”, afirmou em entrevista coletiva em Estocolmo.

Löfven tinha dito horas antes, em um comparecimento improvisado, que tudo indicava a um atentado e a Polícia trabalha com essa hipótese, apesar de outras possibilidades não terem sido descartadas.

“Se for um atentado terrorista, o objetivo é minar a democracia, mas atos assim nunca triunfarão na Suécia. Nossa mensagem sempre será clara: nunca irão vencer”, disse ele, que fazia uma visita ao sudoeste do país e interrompeu a viagem para retornar imediatamente à capital do país.

O primeiro-ministro, que enviou condolências as vítimas e familiares, informou que os controles de fronteira foram reforçados e garantiu que as autoridades trabalharão “sem descanso” para esclarecer o que aconteceu.

Em um comparecimento anterior, a Polícia sueca tinha informado sobre a prisão, no subúrbio de Estocolmo, de uma pessoa cujos traços eram os mesmo aos que apareciam em duas fotos do suspeito.

A pessoa, que já foi identificada, está vinculada aos fatos e permanece detida, embora não de forma oficial, esclareceu Jan Evensson, da Polícia de Estocolmo.

Apesar de o tráfego de trens e metrô já ter sido retomado, a Polícia mantém a recomendação para as pessoas não se aproximarem do centro de Estocolmo porque a investigação ainda está acontecendo.

Forças policiais foram mobilizadas em toda a Suécia para aumentar a vigilância de zonas estratégicas, embora os serviços de inteligência mantenham o nível de alerta terrorista “elevado”, mais especificamente 3 em uma escala até 5.

O ataque ocorreu pouco antes das 15h (horário local, 10h em Brasília) na entrada principal da Ahléns, uma famosa loja de departamento no centro de Estocolmo, na principal rua de pedestre (Drottninggatan), atropelando várias pessoas.

A cervejaria sueca Spendrups confirmou à imprensa local que o caminhão envolvido na ação pertence à marca e que tinha sido roubado hoje por uma pessoa com o rosto coberto, aproveitando que o motorista estava descarregando mercadorias.

Ao tentar conter o agressor, o motorista foi ferido Ele já foi interrogado pela Polícia.