Suécia condena três homens que transmitiram estupro pelo Facebook

Três jovens que participaram de um estupro na Suécia transmitido ao vivo no Facebook foram condenados nesta terça-feira a prisão, informou o tribunal de Uppsala.

Reza Mohammed Ahmadi, de 21 anos, foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão por estupro e cumplicidade, e Maysam Afshar, de 18 anos, a um ano por estupro, tendo sido a pena reduzida devido à idade. Os dois são afegãos que obtiveram asilo no país.

Emil Khodagholi, um sueco de 21 anos, foi condenado a seis meses de prisão por dano agravado à integridade da vítima, por ter filmado e transmitido estupro, e não ter impedido ou denunciado o crime.

Os dois estupradores atacaram a vítima, uma mulher de trinta anos, em um apartamento em Uppsala (leste) em 22 de janeiro.

Alertada por internautas que viram a transmissão do estupro em um grupo fechado no Facebook contando com 60.000 membros, a polícia conseguiu localizar o apartamento e deter os três jovens na mesma noite.

Rapidamente apagado pelo Facebook, o vídeo do estupro voltou a ser postado na internet por internautas.

Os três réus negaram as acusações.

Apesar de os dois estupradores admitirem a relação sexual, alegam que a mesma foi consensual. Mas a acusação observou que a vítima estava “alcoolizada” e “sob a influência de drogas”.

“Não é possível uma pessoa em tal estado consentir” uma relação sexual, escreveu o presidente do tribunal de Uppsala, Nils Palbrant.

Quanto ao terceiro acusado, o Ministério Público reclamou que ele encorajou seus amigos a ir mais longe e que riu do estupro. Ele se defendeu, dizendo que não estava sozinho nas filmagens e que não sabia que a vítima não concordava com a transmissão das imagens.

Os três homens foram condenados a pagar à vítima um total de 335.000 coroas (cerca de 35.000 euros).