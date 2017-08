Sudeste da China está em alerta perante chegada do tufão Hato

Xangai – As províncias de Fujian (leste) e de Cantão (sul) permanecem em alerta perante a chegada do tufão Hato, o 13° fenômeno meteorológico deste tipo no ano, segundo informaram nesta segunda-feira as autoridades meteorológicas locais à agência oficial Xinhua.

Está previsto que o tufão se aproxime da fronteira entre a província de Fujian e de Guangdong e, segundo os últimos dados, está se movimentando para o noroeste com ventos máximos de 20 m/s.

Segundo o observatório de Fujian, este fenômeno levará ventos a partir de segunda-feira a noite e as tempestades começarão na terça-feira durante a noite. A província está em estado de alerta.

Assim, foi ordenado aos pescadores que voltem à terra e aos barcos de pesca que retornem ao porto.

Além disso, as atrações turísticas e as obras no sul da cidade de Fuzhou, a capital provincial, estarão fechadas na terça-feira.