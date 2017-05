Soldados da Costa do Marfim aceitam acordo para terminar motim

Bouake – Os líderes de um motim militar nacional na Costa do Marfim aceitaram uma proposta do governo de bônus de pagamentos e concordaram em voltar aos quartéis e pôr um fim a sua revolta, disseram à Reuters dois porta-vozes do grupo na cidade de Bouake nesta terça-feira.

“Nós aceitamos a proposta do governo… Nós estamos voltando para os quartéis agora”, disse o sargento Seydou Kone, um dos líderes da revolta.

Os soldados rebelados, que paralisaram cidades por todo o país produtor de cacau da África Ocidental desde sexta-feira, rejeitaram um acordo anterior anunciado pelo Ministro de Defesa, Alain-Richard Donwahi, na noite de segunda-feira.

De acordo com a proposta aceita pelos soldados, 8.400 amotinados –principalmente ex-combatentes rebeldes que ajudaram o presidente Alassane Ouattara a chegar ao poder– vão receber um bônus de pagamento imediato equivalente a 8.400 dólares.

“Nós acabamos de devolver o controle das entradas da cidade para a polícia nessa manhã, e estamos voltando para nossos quartéis”, disse o sargento Cisse, outro porta-voz do grupo, se referindo a Bouake, o epicentro da revolta.