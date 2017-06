Soldado do Afeganistão mata 2 militares dos EUA

Cabul (AE) – Dois soldados dos Estados Unidos foram mortos neste sábado quando um soldado do Exército do Afeganistão abriu fogo contra eles no leste do país, de acordo com uma autoridade local.

Porta-voz do governo da província de Nangarhar, Attahullah Khogyani disse que dois outros soldados americanos ficaram feridos no ataque, ocorrido no distrito de Achin. Segundo o porta-voz, o soldado afegão foi morto depois do ataque.

Ataques do tipo já ocorreram antes no Afeganistão. Em março, outro soldado afegão foi morto após abrir fogo contra as forças estrangeiras na base de Helmand, ferindo três militares dos EUA.