Benoît Hamon, crítico da guinada liberal do governo socialista, venceu com folga, neste domingo, a indicação do partido do governo às presidenciais francesas, em abril, anunciaram fontes partidárias à AFP.

Segundo resultados parciais, Hamon, membro da ala esquerda do PS, obteve cerca de 58% dos votos contra 42% do ex-primeiro-ministro Manuel Valls, informaram as fontes.