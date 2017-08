Sobe para 8 número de mortos com furacão Harvey no Texas

San Antonio – As autoridades do Texas (EUA) aumentaram nesta segunda-feira para oito o número provisório de mortes causadas pela passagem do furacão Harvey pelo estado, seis delas nos arredores de Houston, onde as fortes chuvas continuam e milhares de pessoas esperam para serem resgatadas.

Deste total de mortes, seis ocorreram no condado de Harris, que inclui a cidade de Houston; uma em Rockport, perto de onde Harvey tocou terra na noite de sexta-feira, e outra em Galvenston.

O governador do Texas, George Abbott, alertou em uma entrevista coletiva para a magnitude da catástrofe.

“É preciso aceitar uma realidade: ainda estamos começando o processo de resposta a esta tempestade”, declarou.