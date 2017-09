Sobe para 65 número de mortos em terremoto no México

México- O número de mortos por causa do terremoto de magnitude 8,2 registrado na noite da última quinta-feira no México subiu neste sábado para 65, com as mortes confirmadas de mais três pessoas no estado de Chiapas e uma em Oaxaca.

“São 65 pessoas mortas, das quais são 15 em Chiapas, 46 em Oaxaca e quatro em Tabasco”, disse o coordenador nacional de Proteção Civil, Luis Felipe Puente, em entrevista para o canal “Milenio Televisión”.

Puente também informou que, após o resgate do corpo de um policial em Juchitán de Zaragoza (Oaxaca), foram confirmadas 37 mortes só nesse município, o mais castigado pelo terremoto. EFE