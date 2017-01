Sobe para 43 o número de mortes por inundações na Tailândia

Bangcoc – As graves inundações que afetam o sul da Tailândia desde o início de janeiro causaram pelo menos 43 mortes e danos em mais de 5,6 mil localidades em 12 províncias, informaram nesta segunda-feira fontes oficiais.

Mais de 1,6 milhão de pessoas foram afetadas pelas enchentes, que inundaram 1.170 estradas, 27 escolas e 18 templos, mesquitas e igrejas, segundo o último relatório do Departamento de Prevenção e Gestão de Desastres.

As províncias mais afetadas são Nakhon Si Thammarat, com 11 mortes, e Surat Thani, com 9.

O Departamento de Meteorologia da Tailândia previu que as precipitações vão continuar esta semana até a quarta-feira nas províncias do sul do país, onde as autoridades estão se preparando para o aumento das inundações e dos deslizamentos de terra.

Os meteorologistas também preveem ondas de até 3 metros no golfo da Tailândia, onde se encontram algumas das ilhas mais turísticas do país.

Pelo menos 4 mil soldados estão mobilizados nas províncias do sul do país para ajudar nos trabalhos de auxílio à população, sobretudo nas aldeias que ficaram isoladas devido às interdições de estradas e à ruptura de pontes.

As chuvas, que caem de maneira ininterrupta no sul do país desde o princípio de janeiro, acontecem em uma época tardia, já que o período das monções costuma terminar na região em novembro ou dezembro.