Sobe para 30 número de mortos em incêndio em Londres

Londres – A polícia de Londres informou nesta sexta-feira que o número de mortos no incêndio em um prédio residencial na cidade subiu para 30. Segundo as autoridades, ele pode crescer ainda mais.

A polícia informou que 24 pessoas recebem tratamento no hospital, dentre as quais 12 estão em estado grave. O fogo atingiu o edifício de 24 andares no início da quarta-feira.

As autoridades britânicas têm sido alvo de questionamento sobre se não foram lentas para lidar com o problema, em questões como medidas de prevenção a incêndios em moradias para pessoas de baixa renda.

Na quinta-feira, a rainha Elizabeth e o príncipe William se encontraram com vítimas do incêndio no prédio Grenfell Tower, no oeste de Londres. A premiê do Reino Unido, Theresa May, visitou a área do incêndio ontem, mas foi criticada por não se encontrar com moradores que ficaram desabrigados com o incêndio.

May determinou uma investigação pública sobre o incêndio. Fonte: Dow Jones Newswires.