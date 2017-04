Sobe para 286 os mortos em deslizamento na Colômbia

Bogotá – O número de mortos no deslizamento que destruiu no sábado passado parte da cidade de Mocoa, no sul da Colômbia, subiu nesta terça-feira para 286, informou o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Legista.

Segundo o diretor de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, até o momento foram identificados 117 corpos de pessoas adultas, além de 46 crianças.

“A meta para hoje é, e assim dissemos ao senhor presidente (da Colômbia, Juan Manuel Santos), tentar identificar todos hoje mesmo para entregá-los e aliviar o sofrimento dos familiares que sobreviveram”, afirmou o funcionário.

Valdés detalhou que esse órgão responde à tragédia com uma equipe de 92 pessoas, e indicou que deixarão um grupo de especialistas que acompanhará a seccional de Mocoa para atender “às famílias que seguirão buscando todas as pessoas que estão desaparecidas”.

A emergência natural no sul da Colômbia foi ocasionada pelo transbordamento dos rios Mocoa, Sangoyaco e Mulatos, que passam pela cidade e que, fora de seu leito, arrasaram vários bairros como consequência das fortes chuvas que caíram na noite da sexta-feira passada.